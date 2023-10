News Uomini e Donne | Beatriz D’Orsi nella bufera | emergono nuovi post contro il programma

(Di martedì 10 ottobre 2023)è finita di nuovo sotto i riflettori per alcuni vecchiin cui inveivacon parole poco lusinghiere. La corteggiatrice di Brando Ephrikian ha anche eliminato le tracce di uno dei suddetti commenti pubblicati su Facebook, ma i fans della trasmissione ne hanno trovato un altro a dir poco sconvolgente: ecco cosa scriveva la brasiliana a proposito deldi Maria De Filippi.insulta il: le dure parole Nonostanteavesse prontamente rimosso il primoincriminato, la corteggiatrice è stata messa sotto accusa per un ...

Uomini e donne, Manuela Carriero elimina Michele Longobardi, la ... Movieplayer

News Uomini e Donne, Michele Longobardi si difende dalle accuse ... Anticipazioni Tv e News

Puntata all’insegna dei “blocchi” nel parterre del dating show di Maria De Filippi: nel Trono classico Silvia lascia in lacrime per Brando e Beatriz Il recap ...L' ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Elio Servo, è stato intervistato da Lollo Magazine a distanza di qualche giorno dalla sua decisione di dire addio al programma.