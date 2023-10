Netflix | nuovo aumento in Italia | maxi rincaro di 60 euro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 ottobre 2023)sta completando la propria transizione, il che porta il servizio streaming a cancellare l’abbonamento Base senza pubblicità anche in. Una trasformazione radicale del pacchetto di quella che resta la piattaforma simbolo dell’intero sistema di intrattenimento digitale. Il tutto ha avuto inizio a giugno 2023, coinvolgendo gli utenti statunitensi e canadesi. In breve però la trasformazione ha travolto anche l’pa e ora è tempo per l’di fare nuovamente i conti con le spese mensili e annuali di questo servizio., addio piano base Mentre in alcuni Paesi il piano d’abbonamento base era già sparito, inera stato soltanto “nascosto”. Per quanto possa sembrare sorprendente, negli ultimi mesi l’opzione di sottoscrizione a 7,99al mese ...