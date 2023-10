Netflix cancella il piano base senza pubblicità anche in Italia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Per i nuovi abbonati e gli utenti che riattiveranno la propria sottoscrizione innon sarà più possibile scegliere ilofferto dalla piattaforma. Ecco come funziona adesso

... un bello smacco per chi aveva intenzione di abbonarsi acon una spesa tutto sommato onesta e che invece oggi, per avere download offline e non cedere i propri dati di utilizzo a, ...La terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla debutterà sunel 2024.

Vikings: Valhalla, è finita: Netflix cancella la serie, la terza stagione sarà l'ultima Everyeye Serie TV

Vikings Valhalla, Netflix cancella la serie: la terza stagione sarà l'ultima Movieplayer

Dimenticatevi il piano Base, quel pacchetto di Netflix che prevede la fruizione dei contenuti della piattaforma in alta definizione ma solo da un dispositivo alla volta. Per i nuovi abbonati a Netflix ...Netflix toglie il Piano Base senza pubblicità. Il cambiamento vale esclusivamente per i nuovi abbonati alla piattaforma streaming.