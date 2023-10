“Nessun tradimento” Ma la reazione di Sophie Codegoni alle parole di Basciano in ospedale dice ben altro

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’addio die Alessandroè l’argomento gossip della settimana. Che è iniziata con l’annuncio di lei che “con profonda tristezza nel cuore” ha reso nota la fine della storia con il papà di sua figlia Celine Blue, 5 mesi. Ha affidato a una Instagram Story il suo commento dopo giorni di voci, aggiungendo che “sono successe cose gravi, non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”. Non ha spiegato il motivo della rottura, ha però detto che non avrebbe mai immaginato che “la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto” e parlato di scoperte. Da qui i fan dei Basciagoni hanno iniziato a parlare di un presuntodi lui. Più che parlarne hanno proprio puntato il dito contro l’ex UeD ed ex GF Vip, ...