“Neanche un euro nelle tasche di Hamas” L' avvertimento di Tajani sui fondi alla Palestina

(Di martedì 10 ottobre 2023) Antonio, in nome del governo, è categorico sulla posizione del nostro Paese: "L'Italia è al fianco di Israele e si batte perché possa essere libero dal terrorismo e dviolenza"

[caption id="attachment_178693" align="alignleft" width="300"] Raffaele Fitto [/caption] "Sono sicuro che la Regione Sicilia na arriverà all'obiettivo di non perdere neanche un euro della programmazione Fsc 2014-2020 ". Così il ministro per gli ...

“Neanche a Monte Carlo il Parcheggio è così caro” : questo l’attacco di Alberto Ribolla , consigliere della Lega, in riferimento al costo di 3,40 euro l’ora per la sosta al Parking Fara , che aprirà i battenti nel marzo del prossimo anno. “Una cifra ...

Meloni: l'obiettivo è non perdere neanche un euro dei fondi europei ... Il Sole 24 ORE

Meloni “L’Italia non può perdere neanche un euro dei fondi Ue” Madonie Press

Essere genitori è il lavoro più bello e difficile del mondo. Esserlo di 9 figli, può diventare una sfida quasi impossibile. Per informazioni, chiedere ad Ana Iglesias. La ...L'assegno di mantenimento per se stessi o per i figli concorre alla formazione del reddito e va inserito nella dichiarazione annuale Facciamo chiarezza su quando si devono pagare le tasse.