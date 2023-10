Narcotizzato | rapinato e abbandonato in un campo | 21enne a processo | la complice già condannata

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Treviglio. Lo hannoversando dei farmaci contenti benzodiazepine nel suo bicchiere di birra e, una volta incosciente, lo hannodella catenina d’oro che aveva al collo. Poi se ne sono andate, abbandonandolo in undi Treviglio. L’uomo, D.V., 79 anni, è rimasto in coma due giorni. Quando si è ripreso ed è uscito dall’ospedale ha sporto denuncia nei confronti di due ragazze nomadi: N.B., 33 anni, e M.M., 21 anni. La prima ha ammesso gli addebiti ed è statacon il rito abbreviato. La seconda nega ed è stata rinviata a giudizio con l’accusa di rapina, lesioni e omissione di soccorso. I fatti risalgono al 9 settembre 2021. L’anziano ha incontrato N.B. all’esterno di un supermercato e la ragazza gli ha chiesto del denaro per poter effettuare una ricarica del telefonino. Il 79enne ha ...