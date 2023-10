Napoli | un altro racconto della città può servire a tutti Parla lo sceneggiatore di Gomorra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sono considerate deleterie per i più giovani. Come se le fiction tv sui fenomeni criminali disiano la causa del male che raccontano e non una loro rappresentazione. Così però si creano dei miti, come nel caso dei detenuti all’Istituto Minorile Penitenziario di Nisida, anche se Maurizio Braucci, scrittore ediParanza dei bambini ne è scettico. Partiamo da qui: perchéè raccontata come la capitale del crimine in Italia? “Laha accumulato una serie di questioni irrisolte, dovute in parte alla sua complessa storia ma anche all’irresponsabilitàclasse dirigente. Da anni l’Unione europea, che pure non è retta da criteri sociali, ci chiede di mettere mano alle problematiche del Meridione. Eppure poi quando accade ...