Napoli | non vuole attendere il turno | botte e sputi a vigilantes e infermiere

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario e dei. Avrebbe preteso una visita immediata per una sua parente colta da malore, aggredendo così non solo ledel pronto soccorso ma anche iarrivati per calmare l’aggressore.È successo nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, al CTO, l’ospedale dei Colli Aminei. Sul L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Dunque,in un'altra competizione come il campionato'. Contesto politico allarmante - 'La posizione die Fiorentina è comprensibile, soprattutto alla luce del cambio di calendario. E poi la ...Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, ha archiviato la querela per ...ricoperto di attuare la Costituzione e per...

Europei 2032 in Italia, ma lo stadio di Napoli non è pronto. Progetto entro il 2026: più posti, addio pista d'atletica Fanpage.it

Denis: 'Voglio dare un consiglio al Napoli. Non si può dare la colpa a Garcia' AreaNapoli.it

Il presidente del Napoli è intervenuto a Roma all'università Luiss Guido Carli, ospite di un convengo di Confindustria ...Il presidente del Napoli è intervenuto a Roma all'università Luiss Guido Carli, ospite di un convengo di Confindustria ...