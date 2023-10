Napoli | Manfredi | “Il nostro obiettivo è fare nuove scuole”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilperché è uno dei passi fondamentali per superare il gap tra Sud e Nord in termini di offerta scolastica: noi dobbiamo garantire tempo pieno a tutti e una precoce scolarizzazione e dunque asili nido per la maggior parte dei bambini, ma questo richiederà anche un investimento del Governo perchésignifica anche pagare maestre ed educatori”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine della presentazione del piano di ristrutturazione di 28 plessi dell’infanzia con fondi Pnrr. Il sindaco ha sottolineato che l’amministrazione comunale ha “già fatto uno sforzo assumendo più maestre ed educatori”. “È progetto che deve essere ...

Saranno affidati entro fine novembre i lavori per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica in 28 asili nido e scuole dell’infanzia del territorio comunale. Alla ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Saranno affidati entro fine novembre i lavori per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica in 28 asili nido e scuole ...