(Di martedì 10 ottobre 2023) Mentre la Lega, come richiesto dagli organizzatori, ha individuato le nuove date per la Supercoppa - 21 - 25 gennaio, invece che 4 - 8 - , De Laurentiis continua a mettersi di traverso: vuole che la ...

Mentre la Lega, come richiesto dagli organizzatori, ha individuato le nuove date per la Supercoppa - 21 - 25 gennaio, invece che 4 - 8 - , De Laurentiis continua a mettersi di traverso: vuole che la ...De Laurentiis:boicottaggio. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di un clamoroso boicottaggio alla Supercoppa italiana da parte del. La notizia, a dire il vero, ...

Napoli, ipotesi clamorosa: potrebbe non andare in Arabia per la Supercoppa! Corriere dello Sport

Caos Supercoppa: niente Napoli Il Milan si prepara, cosa sta succedendo Tuttosport

Il Napoli e la Fiorentina (che si è accodata ai partenopei ... e alla Lazio (2ª classificata). Un'ipotesi da mettere in atto solo in caso di forfait clamoroso da parte dei campioni d'Italia e ...De Laurentiis era già contrario alla sede e ora allo spostamento: minaccia il ritiro. La Fiorentina teme per la sicurezza: in caso di forfait tocca all’Atalanta ...