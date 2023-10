Napoli | fiducia a tempo per Garcia | 3 partite per confermarsi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Vertice tra la dirigenza del: c’è delusione, ma per il momento il tecnico rimane, ma dopo la sosta serve la svolta Ac’è delusione dopo la sconfitta del Maradona contro la Fiorentina e il principale indiziato per il calo di rendimento è il tecnico Rudi. Nella giornata di ieri c’è stato un vertice tra la dirigenza e il tecnico, in cui De Laurentiis ha concesso una‘a’ all’allenatore francese. Decisive le prossime tredopo la sosta – Verona e Milan, con l’Union Berlino in mezzo – in caso non arrivino i risultati, potrebbe arrivare anche l’esonero.