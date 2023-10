Napoli e Fiorentina | Supercoppa a rischio e penalizzazioni in classifica | che sta succedendo?

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Continua il momento poco sereno per De Laurentiis che, dopo le accuse di falso in bilancio, il caso Oshimen e la spinosa situazione con Garcia, di cui i tifosi delchiedono la testa, è pronto a intraprendere una nuova battaglia contro la Lega. Il pomo della discordia questa volta è laitaliana che si sarebbe dovuta giocare tra il 4 e l’8 gennaio 2024 e che invece si giocherà tra il 21 e il 25 gennaio 2024 a Riyadh, in Arabia Saudita. Da cosa è dovuto questo slittamento? Per l’eccessivo concentramento di eventi sportivi nel calendario arabo, poiché a gennaio sono previsti anche il Mondiale per club e laspagnola. La stessa Lega italiana, per assecondare questo slittamento, ha dovuto ridisegnare il quadro delle giornate di campionato e anche della coppa ...