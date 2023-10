Napoli e Fiorentina disertano la Supercoppa? Parla un esperto | 'Non si può escludere la penalizzazione'

(Di martedì 10 ottobre 2023) In diretta a Radio Punto Nuovo, l'avvocato Enrico Lubrano,di diritto sportivo e in passato consulente legale per il, ha...

...in rotta col tecnico del, sempre più a rischio esonero stando alle informazioni di Calciomercato.it. Rudi Garcia (LaPresse) - calciomercato.itNella conferenza stampa pre -, Rudi ...Martinez Quarta come ha giocato l'ultima partita contro il NapoliLaha giocato l'ultima partita di campionato in casa del; uno dei match più belli disputati dal club viola per ...

Napoli e Fiorentina a rischio penalizzazione in classifica per colpa della Supercoppa: cosa succede Sport Fanpage

Supercoppa, Napoli e Fiorentina minacciano di non partecipare. Lega: “Pronte Milan e Atalanta” fcinter1908

Martinez Quarta è il difensore della Fiorentina; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale viola ...Clima di fuoco in casa Napoli. Con il ko rimediato al Maradona contro la Fiorentina e la pausa nazionali che è arrivata, la società azzurra riflette sul futuro di Rudi Garcia. Parole, quelle rilasciat ...