Napoli | De Laurentiis e il retroscena sull'allenatore | 'Thiago Motta non se la sentì | meno male che Luis Enrique disse no'

Aurelio Derompe il silenzio sulla crisi del: 'Con Garcia sto vivendo un momento no. Supercoppa Da deficienti'Non le manda a dire Aurelio Deche, a margine di un evento presso la ...Le parole di Aurelio De, presidente del, sul possibile esonero di Rudi Garcia dagli azzurri Aurelio Deha parlato a La Repubblica del futuro di Rudi Garcia con il. Il presidente ha anche ...

Napoli, l'annuncio di De Laurentiis sul futuro di Garcia: "Con lui un momento no" Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Quest’oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato alla LUISS, università di Roma, toccando anche il tema discusso circa la Supercoppa Italiana. Queste l ...Che non sia un momento facile in casa Napoli, è sotto gli occhi di tutti, anche di Aurelio De Laurentiis, che nella giornata di ieri ha avuto un summit con Rudi Garcia per parlare del ...