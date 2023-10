Napoli | De Laurentiis conferma le voci sull’esonero di Rudi Garcia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sono ore caldissime in casa. L’allenatoreè a serio rischio esonero e laè solo provvissoria: il tecnico ex Al Nassr non potrà sbagliare nelle prossime tre partite tra campionato e Champions League. I nomi per l’eventuale sostituto sono: Conte (difficile), Tudor e Gallardo. Il presidente Aurelio Denon è per nulla soddisfatto del rendimento della squadra con il francese alla guida: “con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata”, le parole all’Università ...