Napoli | Cajuste | “Mi trovo bene con Garcia | mi sta aiutando Caso Osimhen? Ne abbiamo parlato nello spogliatoio”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il centrocampista svedese del, Jens, parla della sua esperienza a, del suo rapporto con l’allenatore Rudi. CALCIO. Jens, centrocampista svedese del, hadal ritiro della nazionale del momento degli azzurri e del rapporto con l’allenatore Rudiha dichiarato: “Il clima in città dipende dal risultato delle partite, non solo nella squadra: se vai in un ristorante dopo una sconfitta, non c’è la stessa accoglienza come dopo una vittoria. Te ne rendi conto subito. Il mio debutto? Dopo il rigore causato non poteva certo andare peggio (ride, ndr). Le aspettative sono molto alte, ma penso di inserirmi meglio giorno dopo giorno e sento di crescere“. Sul ...