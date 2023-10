Napoli | accoltellò un 20enne durante la movida | 15enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri della stazione di Scampia,, hanno eseguito una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa dal Tribunale per i minorenni disu richiesta della locale Procura nei confronti di un 15enne. Il minorenne è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto la notte dello scorso 3 settembre a via Monte Rosa, zona ...I carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa dal Tribunale per i minorenni disu richiesta della locale Procura nei confronti di un 15enne. Il minorenne è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, avvenuto la notte dello scorso 3 settembre a via Monte Rosa, ...