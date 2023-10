Myrta Merlino e il like a un post contro chi l’ha preceduta | il popolo web non ha gradito a parte alcuni

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Continuo a ricevere critiche per la frase “troppo amore”, (la frase era: “Ha ucciso per il troppo amore”),legata alla strage di Alessandria. La mia risa è un invito a rivedere la puntata di Pomeriggio Cinque nella quale quelle parole sono state pronunciate. prima da una testimone intervistata,

A questo punto però la conduttrice non è riuscita a trattenere la sua rabbia, sfogandosi amaramente: Pomeriggio Cinque, la conduttrice fuori di sè: 'Divento davvero pazza'su questo ...sta facendo del suo meglio per alzare gli ascolti di Pomeriggio 5 . Il compito che le è stato affidato non è semplice e tutti ne sono consapevoli a Mediaset : la giornalista sta provando ...

Pomeriggio 5, Myrta Merlino “cancella” Barbara d’Urso: polemiche per il servizio tagliato Libero Magazine

Myrta Merlino "cancella" Barbara d'Urso: occhio a questo filmato Liberoquotidiano.it

Sappiamo che Emma Bonino ha avuto per qualche anno due figlie in affido. Successivamente, però, ha preso una decisione molto dolorosa, ...Myrta Merlino non riesce a trattenere la rabbia in diretta: duro sfogo Anche oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del rotocalco ...