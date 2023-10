Mourinho | ‘Non so se resto A Roma c’è l’anti-mourinhismo | sono contro ogni forma di ingiustizia’

...- social e giornalistica - e con il preoccupante dato che vedeva la Romavittoriosa in trasferta ormai da 6 mesi, quando si impose per 1 - 0 in casa del Torino. Gli uomini dihanno ...Per descrivere al meglio le qualità di Edoardo Bove è necessario un approfondimentosolo tecnico - tattico ma anche caratteriale.ha definito il ragazzo giallorosso un ' cane malato '. ...

Mourinho, serata dolceamara: "Dybala non è ottimista, io nemmeno. Lo perderemo per un po'" La Gazzetta dello Sport