Mourinho | «Mai più tornato a Milano | avevo paura di un fattore»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Jose, nel corso dell’intervista a Federico Buffa su Sky Sport, ha ripercorso i momenti in nerazzurri. La voglia di vincere era tanta, spiega. Poi il romanticismo di Roma l’ha rapito. EROE – José, durante “Federico Buffa Talks” su Sky Sport, tra le tante cose ha parlato anche dei suoi due anni adove l’hanno reso uno degli eroi principali del Triplete: «I ragazzi erano davvero straordinari,un gruppo di altissimo livello. Triplete? Quando lo vinci è una cosa storica e fantastica. Ma una cosa del genere è possibile solo grazie a questo senso di gruppo. L’ho sempre detto io, ma non ho mai visto dal punto di vista umano una panchina così. Un gigante come Toldo stava in panchina, stessa cosa Ivan Cordoba. O il campione del mondo, come Materazzi, che stava in panchina. Oppure ricordo Stankovic ...