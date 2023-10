Mou | ' Io Special One? Una bugia Lo sono anche Ancelotti e Allegri'

José Mourinho ha chiarito l'origine del suo soprannome a 'Federico Buffa Talks'. La seconda parte dell'intervista sarà disponibile dal 10 ottobre su Sky Sport Uno e in streaming su ...I recenti infortuni di Pellegrini (confermata ieri dal club la lesione ai flessori) e Dybala obbligano loa fare di necessità virtù. La certezza è Big Rom , sempre titolare (eccetto con il ...

Roma: Josè Mourinho, lo Special… Ten Gazzetta Regionale

Mourinho in tribuna stampa: la 'strana' serata dello Special One Retesport

Parte atletica, tattica e mentalità: così dopo il ko di Genova lo Special One ha risollevato i suoi e dato un segnale importante al club ...To enhance the role of women in driving sustainable development in Abu Dhabi and in line with World Mental Health Day 2023 ...