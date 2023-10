Motomondiale | Gp Indonesia Marc Marquez Finire al meglio il 2023

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Mir "Alle spalle la delusione del Giappone, da usare come motivazione". ROMA - Il team Repsol Honda scalda i motori in vista del Gp d', 15esimo round del. "Il nostro obiettivo per questa gara è sempre lo stesso, ovvero fare del nostro, perilnel miglior modo