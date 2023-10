MotoGP | Marquez | “Vogliamo finire il 2023 nel miglior modo possibile”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il team Repsol Honda si avvicina al Gp d’Indonesia, 15esimo round del Motomondiale. “Il nostro obiettivo per questa gara è sempre lo stesso, ovvero fare del nostro meglio, perilnel. L’Indonesia è un Paese incredibile, mi piace venire qui ogni volta sempre di più. Sfortunatamente, l’anno scorso ho avuto un incidente nel Warm Up, quindi alla fine non ho potuto correre, ma ho corso qui durante i test e anche durante le prove, quindi abbiamo un’idea di cosa aspettarci quest’anno”, le parole di Marc. Dello stesso avviso è anche il compagno Joan Mir: “Arriviamo in Indonesia dopo una settimana a casa, riposati e pronti a partire. In Giappone abbiamo avuto qualche delusione ma cerco di lasciarmi tutto alle spalle e di usarlo come motivazione. ...

in Indonesia: come arrivano piloti e team Bezzecchi tra oggi e domani si sottoporrà ... Nel frattempo il mercato è in fermento dopo il divorzio- Honda e l'annuncio di Pedro ...

GP Indonesia MotoGP 2023 Repsol Honda - Quello dell'Indonesia sarà il primo Gran Premio da separato in casa per Marc Marquez, che a fine stagione lascerà la Honda. L'otto volte iridato è reduce dal pr ...La Honda si muove per il sostituto di Marc Marquez: l'HRC dopo l'annuncio dell'addio anticipato del pilota catalano al team dell'ala dorata ha messo gli occhi su Miguel Oliveira. Lo riporta Motorsport ...