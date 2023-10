Morto Michael Chiarello | lo chef star della tv è stato stroncato a 61 anni da una reazione allergica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) E’a 61loitalo-americano, celebre conduttoreserie di Food Network Easy Entertaining with. Il Gruppo, a cui appartengono i suoi ristoranti, ha annunciato che è deceduto venerdì presso il Queen of the Valley Medical Center di Napa a causa di unache gli ha provocato uno shock anafilattico. Losi trovava in ospedale da circa una settimana: non è chiaro cosa gli abbia causato la, laureato al Culinary Institute of America di New York, ha aperto il suo primo ristorante, Toby’s, a Miami, all’età di 22 ...