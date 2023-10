Morto il medico leccese scomparso sul Pollino | ritrovato il corpo Dopo giorni di ricerche

Leggi su noinotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023)trediè statonei pressi di una sorgente ilsenza vita delLucio Petronio. Il 70enne, disperso nella serata di venerdì, è stato localizzato, nella zona di Mezzana Frida, non lontano dal centro abitato di San Severino Lucano. Petronio, ex direttore del Centro Igiene Mentale di Lecce, aveva raggiunto ilper un’escursione ma, una volta raggiunto il Santuario della Madonna del, di lui si erano perse le tracce.A dare l’allarme era stato il figlio della vittima, come lui appassionato di trekking, che non lo aveva visto rientrare a valle. Le, subito attivate, hanno coinvolto gli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri , i Carabinieri Forestali e i ...