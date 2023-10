Morto il giornalista Ettore Mo | aveva 91 anni

(Di martedì 10 ottobre 2023) L'allora dirdel quotidiano di via Solferino, Franco Di Bella, lo spedì infatti dalla redazione spettacoli nel bel mezzo della rivoluzione khomeinista a Teheran. Da quel momento non si sarebbe ...

Prima di diventarefa svolto anche i lavori più umili come lui stesso raccontava: "Sguattero e cameriere a Parigi e Stoccolma, barista nelle Isole della Manica, bibliotecario ad Amburgo, ...I primi passi comeNel 1962, a trent'anni, si rivolse al corrispondente da Londra del quotidiano di via Solferino, Piero Ottone, per ottenere un posto comee venne assunto ...

L'inviato di guerra Ettore Mo è morto a 91 anni: per il Corriere della Sera aveva scritto reportage indimenticabili e non è facile ricordarlo "senza oggettivi" ...L’intellettuale piemontese si è interessato per oltre 20 anni alla politica estera, narrando in prima persona tutte le crisi mondiali e ha conosciuto e intervistato i maggiori protagonisti del Ventesi ...