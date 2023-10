Morta la moglie del manager del ristorante “Rinaldi al Quirinale” | “Non puoi lasciarmi così”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 10 ottobre 2023) E’ladi Vincenzodello storicoromano “al”, gettonatissimo dai vip. La donna, Pamela Pelle, aveva 39 anni e il 2 ottobre aveva partorito la sua terza bimba, Vittoria. Tutto sembrava essere andato per il meglio. Poi, qualche giorno fa, i primi dolori forti al petto e la corsa all’ospedale di Monterotondo. La donna purtroppo non ce l’ha fatta. E’nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ladi Vincenzoda alcuni giorni non stava bene, poi il decesso. Il parto era avvenuto al policlinico Gemelli di Roma senza alcun problema. I medici hanno diramato un comunicato in cui porgono le condoglianze alla famiglia. “Nell’esprimere ...