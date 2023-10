Moratti sceglie Forza Italia | alle spalle il flop del Terzo Polo e il mancato accordo con Renzi E promette | “Non mi candido alle Europee”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo il naufragio del ‘’ per cui è stata la candidata presidente in Lombardia in contrapposizione ad Attilio Fontana sostenuto dal centrodestra, e le riunioni tra lei, Cateno De Luca, Beppe Fioroni e Matteoper la costituzione di una formazione politica centrista per le prossime elezioni Europe, oggi Letiziaaderisce ufficialmente a. Spilla d’ordinanza e tessera consegnata in conferenza stampa dal segretario azzurro Antonio Tajani. E un incarico interno al partito: la guida della consulta del segretario nazionale di– che da statuto del partito – “ha il compito di fornire proposte politiche al segretario, nonché di elaborare studi e approfondimenti sui principali temi politici” afferma ...