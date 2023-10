(Di martedì 10 ottobre 2023) Addio al, Letiziatorna nel centrodestra e prende la tessera di: guiderà la "Consulta del Segretario", l'organismo che ha il compito di elaborare studi e approfondimenti per consigliare le scelte del partito guidato da Antonio. L'annuncio arriva con una conferenza stampa alla Camera: insieme al segretario e all'ex sindaca, ci sono anche due fedelissimi di, il capogruppo a Montecitorio Paolo Barelli e il coordinatore lombardo Alessandro Sorte. L'altra capogruppo ed ex coordinatrice lombarda di Fi, Licia Ronzulli, fa invece una breve nota: "Bentornata, saprà dare apporto determinante".Dopo la sfida alle Regionali lombarde col, contro il candidato del centrodestra Attilio Fontana, ...

In predicato fino a pochi giorni fa di far parte del listone centrista alle Europee,sceglie invece gli azzurri, anche se per ora non lancia la sfida: Non saro' candidata alle Europee, ...E Letiziaall'estrema sinistra, accomodata quasi a fianco al leader Cgil Maurizio Landini e ... Il figlio Giulio, fedele al rigore paterno,una per una tutte le autorità presenti, poi ...

Moratti saluta Terzo Polo e sceglie Forza Italia.Tajani: noi il perno Agenzia askanews

Massimo Moratti ricoverato in ospedale: intervento al cuore, come sta Corriere della Sera

Roma, 10 ott. (askanews) – “Il senso di questa visita è chiaramente portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana perché nelle scene terribili che arrivano da Israele c’è qualcosa di ...Milano, 10 ott. (askanews) – Addio al Terzo Polo, Letizia Moratti torna nel centrodestra e prende la tessera di Forza Italia: guiderà la “Consulta del Segretario”, l’organismo che ha il compito di ela ...