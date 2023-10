(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma (ITALPRESS) – “Accetto la proposta di Antonio Tajani edi guidare la consulta del segretario nazionale con grande responsabilità. Aderisco a questa scelta per diversi motivi, innanzitutto per il legame personale e politico con Silvio Berlusconi. Mi ritrovo in maniera molto convinta su tutte le tematiche proposte dama non solo, credo che il Partito popolare europeo sia ancora la pietra miliare in Europa. C’è un grandedaattraverso un forte rilancio del partito”. Così Letiziain conferenza stampa alla Camera dei deputati per annunciare l’ingresso in. “Non rinnego nulla – aggiunge – del percorso che ho fatto in Regione. Questa è una fase diversa e la decisione che ho ...

... la sua conoscenza e il suo radicamento profondo della città di Milano e del territorio " ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia " mi hanno portato a proporre a Letizia...... la sua conoscenza e il suo radicamento profondo della città di Milano e del territorio - ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia - mi hanno portato a proporre a Letizia...

Moratti "Rientro in Forza Italia, c'è tanto lavoro da fare" La Provincia di Cremona e Crema

Moratti “Rientro in Forza Italia, c'è tanto lavoro da fare” Il Friuli

Linköping, Sweden, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Epishine, a leading energy impact company, proudly announces a significant breakthrough in the sustainability aspects of its technology. Through ...SAN DIEGO, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Beam Global, (Nasdaq: BEEM, BEEMW) (“Beam Global” or the “Company”), a leading provider of innovative sustainable products and technologies for electric veh ...