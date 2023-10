Montagna | va con il marito a funghi in Val Brembana poi si dividono | ritrovata morta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Una donna di 71 anni ha perso la vita oggi nei boschi sopra Mezzoldo, nella Valin provincia di Bergamo. Era uscita in mattinata con ilper andare in cerca die poi si sono divisi con l'accordo di ritrovarsi al parcheggio dell'auto poco prima di mezzogiorno. Quando ilè arrivato sul posto, però non l'ha trovata; ha cercato di contattarla più volte al telefono, senza riuscirci. Così è sceso al rifugio più vicino e ha chiesto aiuto. La centrale soccorsi di Soreu ha allertato la delegazione orobica del Cnsas-soccorso alpino e i vigili del fuoco, che sono intervenuti anche con l'elicottero. E poco dopo la donna è stata. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Bergamo di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza; il medico non ha potuto ...