Mondiali di Beach Volley | le Azzurre Scampoli Bianchin eliminate dalla competizione

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Italia prosegue le gare aidiin Messico. Si sono chiuse le partite riguardanti la Fase a Gironi. Sono arrivate due sconfitte ieri nel tabellone femminile e una invece in quello maschile. Menegatti/Gottardi si sono arrese agli Stati Uniti chiudendo il girone al secondo posto. Lo stesso risultato è stato ottenuto da Nicolai/Cottafava, sconfittiSpagna. La coppia formata daè stata invece superata dal Giappone, venendo cosìrassegna iridata. Il racconto delle gare e il calendario della(feder.it) Non riescono a trovare il tris di vittorie Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le, impegnate ieri nell’ultimo e ...

Le atlete azzurre, entrate nel tabellone un giorno prima dell'inizio della rassegna iridata in virtù del forfait della Nigeria, non sono riuscite a confermare il nono posto ottenuto aidi ...... non sono riuscite a confermare il nono posto ottenuto aidi Roma dello scorso anno. ...Volley

Mondiali di beach: le coppie azzurre affrontano i 16i Tuttosport

Mondiali Beach Volley: Quattro coppie alla fase ad eliminazione diretta Volleyball.it

Un quattordicesimo posto al primo Mondiale. Gloria Pierleoni lo ottiene ai Campionati ... giovane canottiera ha infatti conquistato l’argento ai Campionati Italiani di Beach Sprint in doppio con Alice ...Ai Campionati del Mondo di beach volley si è conclusa la fase a gironi, sono usciti accoppiamenti dei sedicesimi: la situazione delle coppe italiane ...