Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | risultati e classifiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tutti ie ledeidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili e due femminili: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula, Valentina Gottardi/Marta Menegatti e Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, che hanno beneficiato del forfeit della Nigeria. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la rassegna iridata, che si preannuncia spettacolare. Di seguito, ledei gironi e l’esito con i punteggi di tutte le partite deidi ...

Nottata amara per ilvolley azzurro in quel di Tlaxcala , Messico, dove sono in corso idel 2023. Dopo la sconfitta arrivata nella serata italiana di ieri di Bianchin/Scampoli, eliminate dalla competizione, ...... non sono riuscite a confermare il nono posto ottenuto aidi Roma dello scorso anno. ...Volley

Una giornata da dimenticare per gli azzurri del beach, la quarta del Mondiale di Tlaxcala, sotto tutti i punti di vista. Dopo quelle di Gottardi/Menegatti e Bianchin/Scampoli (che sono uscite di scena ...Arriva una doppia, dolorosa, sconfitta per le due coppie italiane femminili al Mondiale di Tlaxcala in Messico. Per Gottardi/Menegatti battuta d'arresto pesante ma tutto sommato rimediabile contro le ...