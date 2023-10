Molinara | casa di riposo | convocato il consiglio ‘senza carte’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Gruppo Alternativa Civica per. La nota – Avevamo chiesto di discutere incomunale della questione CARPA, ladiper anziani, non perché “ci siamo fissati” ma perché, ad oggi, ancora non sappiamo nulla sul destino del servizio di assistenza e su come questo sia stato gestito negli anni. L’unico documento ufficiale sono le lettere inviate ai familiari. Lasciamo da parte, per decenza, il comizio delirante del sindaco e le chiacchiere di paese. Il 29 settembre avevamo inviato richiesta per la convocazione di uncomunale. Perché è grave che del CARPA non discuta il. Nell’istanza avevamo chiesto di ricevere la documentazione utile per la discussione e cioè gli ...