Molestata da una persona molto importante | Marisa Laurito | scandalo in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) L'ospitata dia Verissimo, su Canale 5, non è passata inosservata. Nel salotto di Silvia Toffanin l'attrice ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti, che vanno oltre la sfera lavorativa e sfociano in quella privata. La carriera dellanon ha bisogno di particolari presentazioni: dopo anni di gavetta e sacrifici, l'attrice ha avuto successo tra film importanti e programmi di cabaret. Ripercorrendo i suoi esordi in televisione, laha però parlato anche dei soprusi che ha dovuto subire, comprese le molestie da persone di un certo livello. “Ho subito molestie anche da persone importanti in tv - ha confidato l'attrice alla Toffanin - avevo avuto un'educazione ferrea, non avrei mai accettato compromessi. Mio padre mi aveva inculcato il senso della disciplina e del lavoro, nn avrei mai ...