(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Servono. Chiediamo che il governo e l'Ue raccolgano questo appello che viene anche dagli operatori sul campo che denunciano l'impossibilità di portare aiuti ai civili". Così Ellyin aula alla Camera. "unaa, prosegua la fornitura di acqua, elettricità e beni essenziali al popolo palestinese. Ci appelliamo perché proseguano gli aiuti". E aggiunge: "Non si usi l'argomento Hamas per colpire gli aiuti, sarebbe un favore ad Hamas, isoliamo Hamas nel popolo palestinese e nel mondo arabo, difendiamo gli innocenti".

E così, dopo l'estate militante - di cui Ellysnocciola i numeri: 1500 eventi, + 20% ... 'Non è detto che la Ue la approvi...', scommettono i dem, neidi Montecitorio. La piazza, dunque.... al riparo da occhi indiscreti, in uno deidi Montecitorio . "L'unico leader in grado di battere questo centrodestra è Conte, d'altronde non sappiamo nemmeno se l'anno prossimosarà ...

Mo: Schlein, 'corridoi umanitari, evitiamo catastrofe' Il Tirreno Il Tirreno

Evviva, Schlein sostiene in modo chiaro la resistenza ucraina Linkiesta.it

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Servono corridoi umanitari. Chiediamo che il governo e l'Ue raccolgano questo appello che viene anche dagli operatori sul campo che denunciano l'impossibilità di portare ...(Adnkronos) – “Ora servono forza, unione e intelligenza politica. Israele ha il diritto di esistere e ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale e umanitario”. Così la ...