Mo | mozione Più Europa | ' ogni sforzo per ricostruire processo pace'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "A seguito dell'ingiustificato, inumano ed efferato attacco terroristico di massa, compiuto ai danni di centinaia e centinaia civili israeliani inermi da parte delle milizie di Hamas, che ha innescato lo scontro armato in corso in queste ore, impegna il Governo: a riconoscere a Israele il diritto di esistere e difendersi secondo il diritto internazionale, nel rispetto di quello umanitario; a cooperare per il disarmo e la disarticolazione dell'organizzazione terroristica di Hamas". E' quanto si legge nellaDella Vedova-Magi. Inoltre prosegue il testo di Più, laimpegna il governo "ad attivarsi immediatamente, insieme ai principali partner, affinché l'Italia partecipi e sostengainiziativa promossa sia dall'Ue sia dall'Onu e altre organizzazioni internazionali, ...