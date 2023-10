Mo | mozione Avs | ' liberare ostaggi e proteggere civili | lavorare per cessate il fuoco' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici multipli e indiscriminati di Hamas in Israele, trasmette piena solidarietà alla popolazione colpita ed esprime angoscia per l'enorme carico di vittimee per i numerosirapiti, di cui chiede urgentemente la liberazione; chiede l'immediata cessazione degli attacchi e delle violenze, che faranno aumentare ulteriormente le tensioni sul terreno e minano seriamente le aspirazioni di pace del popolo palestinese; esprime allarme per la progressiva escalation militare che si sta già sviluppando con l'ingresso di truppe di terra israeliane nella striscia di Gaza e che, in aggiunta ai bombardamenti già effettuati, rischia di far pagare ad altriincolpevoli un prezzo inaccettabile; ritiene che il legittimo diritto di difesa debba ...