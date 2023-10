Mo | Macron | ' su ostaggi ricatto insopportabile'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Parigi, 10 ott. (Adnkronos) - Un "": così ha definito il presidente francese Emanuelquello di Hamas sugli, aggiungendo che è "odioso e inaccettabile" il fatto che il i terroristi hanno dichiarato che uccideranno uno ogni volta che Israele colpirà senza preavviso obiettivi civili. In "strettissimo coordinamento con le autorità israeliane", la Francia sta cercando di scoprire se tra glici sono dei francesi, detto ancora il presidente francese a margine di un incontro franco-tedesco ad Amburgo.

Abu Obaida ha aggiunto che le Brigate al - Qassam tengono un gran numero dinei luoghi di ... Meloni, Biden, Sunak,e Scholz: Il vertice a 5 sulla crisi La presidente del Consiglio ...Ieri sera colloquio tra Biden, Meloni,, Scholz e Sunak: dai 5 leader 'fermo sostegno a Israele e condanna di Hamas'. Usa e alleati affermano di riconoscere 'le legittime aspirazioni del popolo ...

«Al fianco di Israele, priorità gli ostaggi» Avvenire

Vertice tra Biden, Meloni, Macron, Scholz, Sunak: “Sostegno a Israele e condanna di Hamas” Sky Tg24

“Oggi noi – il Presidente Macron della Francia, il Cancelliere Scholz della Germania ... bambini e intere famiglie, che ora sono tenuti in ostaggio. I nostri paesi sosterranno Israele nei suoi sforzi ...Il primo ministro ha aggiunto che Israele farà di tutto per liberare i prigionieri detenuti a Gaza, ma ha avvertito che “si stanno avvicinando giorni difficili” per lo Stato ebraico ...