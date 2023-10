Mo | Gasparri | ' vergognose parole di Zaki'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il ricercatore egiziano Patrick, per il quale l'Italia si è spesa molto affinché fosse garantita la sua libertà, ha definito, in un post, il capo del governo israeliano Netanyahu un ‘serial killer'. Fermo restando che l'Italia fa bene a battersi per la libertà e la vita di tutti, compreso, come peraltro è avvenuto, resto allibito di fronte a questetenta di giustificarsi dicendo che sta con i palestinesi e non con Hamas, ci mancherebbe pure questo, ma il suo insulto nei confronti di Netanyahu offende tutto il popolo israeliano. E ha detto questeall'indomani di un'orrenda strage con circa mille cittadini in Israele uccisi dai terroristi palestinesi di Hamas. Ledisono". ...