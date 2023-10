(Di martedì 10 ottobre 2023) In giro per l'Italia, purtroppo, leggo di tanti precari equilibrismi, come sta avvenendo a Milano con i dinieghi ad esporre la bandiera di Israele. In queste ore, più che mai, sostenere Israele ...

Roma, 10 ott. " "Sonole ambiguità che una certa sinistra manifesta sulla crisi in Medio Oriente e su ... Lo scrive su Twitter la deputata Isabella De, del gruppo Azione - Italia ...Ma si interviene a" direttamente sulle aziende, come "Eni, Enel, Ire, Dolomite energia e così ... che definisce "". Per questo serve che il governo intervenga per raddoppiare il ...

Mo: De Monte (Iv), 'insopportabili ambiguità a sinistra, speriamo posizione unitaria in aula' La Gazzetta del Mezzogiorno

Mo: Richetti, ‘in aula no divisioni, sostegno a Israele e condanna Hamas’ La Ragione

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Sono insopportabili le ambiguità che una certa sinistra manifesta sulla crisi in Medio Oriente e su Israele. Speriamo che oggi in Parlamento le forze politiche riescano a ...Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – “Se resto oltre il 2024 Non lo so. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all’Olimpico, l’ho promesso anche con i gesti che ho fa ...