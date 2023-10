Mo | conferenza Lega su Iran e altre minacce globali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Mercoledì 11 ottobre alle 17, nella sala Asp 1G3 del Parlamento europeo di Bruxelles, si svolgerà la“Global threats:and its proxies”, organizzata e promossa da Marco Zanni, europarlamentare dellae presidente del gruppo Id, in collaborazione con il gruppo Identità e Democrazia. Interverranno: Cristina Franco, della Federazione Italia-Israele; Marco Zanni, europarlamentaree presidente gruppo Id; Marco Campomenosi, europarlamentare e capo dezioneal Parlamento europeo; Tomas Sandell, European Coalition for Israel; Emanuele Ottolenthi, Foundation for Defende of Democracies; Nir Kalron, Ceo Maisha Consulting Ltd; Sarit Zehavi, Alma Research and Education Center.