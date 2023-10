(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott (Adnkronos) - “Le immagini che continuano ad arrivare dasono devastanti. Migliaia di persone uccise. Bambini, donne anziane, giovani rapiti e considerati merce di scambio. Noi abbiamo sempre sostenuto il principio “due popoli, in due stati”, ma oggi il principale nemico di quella soluzione è proprio Hamas. È inaccettabile e vergognoso che qualcuno metta sullo stesso piano una feroce organizzazione terroristica ed uno Stato democratico che difende il proprio diritto ad esistere”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia viva Maria Elena“È squallido e preoccupante che dei giovani, anche qui, odinoal punto di giustificare il massacro barbaro di loro coetanei che non stavano sparando, stavano solo ballando. L'- sottolinea -...

...di lupi sanguinari che invece di attaccare succulenti cinghialotti di cui sono pieni iin ... Tutte eventualità molto più probabili di undi Lupo ma 'misteriosamente' escluse da chi ha già ......mozione bipartisan da votare domani in Parlamento sull'escalation in Medio Oriente dopo l'... Per Azione ci sarà anche Carlo Calenda e per Iv Maria Elenae il capogruppo al Senato, Enrico ...

Mo: Boschi (Iv), 'attacco a Israele mette in pericolo convivenza mondiale' La Gazzetta del Mezzogiorno

Addio al doppio vincolo paesaggistico per i boschi, un attacco alla natura ExibArt

Guida alla build del Warlock, classe magica di Baldur's Gate 3: che sottoclasse, razza e background scegliere, qual è l'equipaggiamento migliore.Ne risulta un inseguimento, ma Banning riesce a fuggire e si dirige verso la casa di suo padre nei boschi. Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: il cast Abbiamo visto la trama di Attacco al potere 3 ...