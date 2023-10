Mo | Bonelli | ' popolo palestinese in situazione drammatica | no a bombardare i civili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Oggi l'impegno massimo deve essere quello di marginalizzare e mettere nell'angolo gruppi terroristici che non lavorano per la causa. Però dobbiamo dire e ricordare con forza che c'è la necessità e l'urgenza di ribadire il diritto dello Stato di Israele ad avere la sua sicurezza, come il diritto deldi esistere con la possibilità di auto determinarsi, cosa che non è accaduto in questi anni". Lo ha detto Angelo, in aula alla Camera, sul conflitto Hamas-Israele. "Noi del grupp di Avs ribadiamo la solidarietà alisraeliano ma la reazione non può e non deve essere. Togliere cibo, acqua e luce non può essere una punizione", ha spiegato l'esponente di Avs. "Dobbiamo avere la ...