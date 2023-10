Milano prima per ecoansia | 100mila richieste per azione collettiva Aria Pulita

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) –è tra le 5 città in cui si superano più frequentemente i limiti stabiliti dall’Organizzmondiale della sanità sulla concentrdi polveri sottili, ma è anche al primo posto per residenti con “”. È così che possono essere interpretate le oltrearrivate daai legali del gruppo Consulcesi impegnati nell’. Sulle circa 600mila dimostrazioni di interesse pervenute – si legge in una nota – quasi 102mila arrivano solo da. Seguono Roma con quasi 95milae Napoli con circa 80mila. “Il crescente interesse della popolitaliana, in particolare dei ...

Fra le province, al primo posto c'èe all'ultimo Ragusa. Stipendi in crescita rispetto al ... questo la porta a essere laregione d'Italia, seguita da Lazio " con 32.360 " e Liguria con 32."Il crescente interesse della popolazione italiana, in particolare dei residenti die di altre grandi città del Belpaese, è segno del sempre più diffuso sentimento di disagio legato all'...

Indice criminalità, Milano prima: rapine come nel 2007. Mantova al top per reati informatici Corriere della Sera

Milano prima per furti e rapine, la classifica sull'indice di criminalità 2023: allarme sulle violenze sessuali Open

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Milano è tra le 5 città in cui si superano più frequentemente i limiti stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla concentrazione di polveri sottili, m ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Rallentano le vendite per il marchio ... con un aumento del 9%. Lvmh ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un fatturato di 62,2 miliardi di euro, ...