Milano prima per ecoansia | 100mila richieste per azione collettiva Aria Pulita

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) -è tra le 5 città in cui si superano più frequentemente i limiti stabiliti dall'Organizzmondiale della sanità sulla concentrdi polveri sottili, ma è anche al primo posto per residenti con “”. È così che possono essere interpretate le oltrearrivate daai legali del gruppo Consulcesi impegnati nell'. Sulle circa 600mila dimostrazioni di interesse pervenute – si legge in una nota - quasi 102mila arrivano solo da. Seguono Roma con quasi 95milae Napoli con circa 80mila. “Il crescente interesse della popolitaliana, ...