(Di martedì 10 ottobre 2023), 10 ott. (Adnkronos) - "Non ci sto ad essere preso in giro, Alessianon ha alcunmentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia". Il pm diFrancesco De Tommasi, rappresentante dell'accusa insieme alla collega Rosaria Stagnaro, rigetta i presupposti con cui i medici del carcere di San Vittore arrivano alla conclusione, insieme ai consulenti della difesa, che Alessia, imputata per l'omicidio della figlia Diana, morta di stenti a soli 18 mesi, necessiti di una perizia psichiatrica per stabilire la capacità di stare nel processo in corso davanti ai giudici delle corte d'Assise e la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Per il pm siamo di fronte "all'assenza a oggi di basi tecnico scientifiche che giustifichino un accertamento ...

...avuto in agenda un incontro con l'associazione in questione e che la foto è stata scattata a... Nel pezzoaccenno su questo, nessuna reale volontà di affrontare e ricordare, in modo serio, ...... "Hamas non vuoletipo di dialogo". Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ...anche sui cori anti - israeliani intonati su Instagram da alcuni studenti del Liceo Manzoni di, lo ...

Milano: pm, 'nessun problema psichiatrico per Pifferi, solo madre scellerata' La Gazzetta del Mezzogiorno

San Siro, Comune di Milano: "Nessuna comunicazione da Inter e Milan" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Non ci sto ad essere preso in giro, Alessia Pifferi non ha alcun problema mentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia". Il pm di Milano Fra ...Milano, 10 ott. (LaPresse) - "Chiedo ai gruppi armati palestinesi di rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i civili che sono stati catturati e ...