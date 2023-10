Milano | all’Hollywood di Corso Como il party unico del suo genere che mixa la spiritualità dello Yoga con il life style della movida ambrosiana

Al tavolo coi primi cittadini di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova,, Napoli, Palermo, ... ha chiesto ai Comuni di "procedere tempestivamente, entro sette giorni,'aggiornamento dei ...... il sesto piano de La Rinascente, nel cuore di, ospiterà il primo pop - up store Etro completamente dedicato'arredamento per la casa. Il pop - up Etro a La Rinascenteè un luogo ...

Addio all'architetto e designer Andrea Branzi. Il ricordo di Triennale ... Arte Magazine

Salute. Gli appuntamenti di mercoledì 11 ottobre di Milano 4 Mental ... Comune di Milano

Alle prime ore di stamattina, 10 ottobre, nelle province di Napoli, Milano, Roma, Brindisi, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno, i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e ...che mostrano un ritorno all'incidentalità stradale ai livelli pre Covid del 2019. A livello nazionale la maglia nera per il più alto numero di pedoni morti è della provincia di Roma con 56, seguita da ...