Milano | 89enne violentata per un' ora | sindaco Sesto S Giovanni | ' arrestata la bestia'

(Di martedì 10 ottobre 2023), 10 ott. (Adnkronos) - Ha abusato di una donna di 89 anni affetta da gravi problemi cognitivi che era uscita di notte per andare in farmacia: con la scusa di riaccompagnarla a casa, l'ha picchiata eper oltre un'ora. Il fatto, riporta oggi il Corriere della Sera, è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 settembre aSan, nel milanese. L'aggressore, un 42enne egiziano, è stato arrestato oggi. "I carabinieri diSansono riusciti ad arrestare laegiziana grazie al sistema di videosorveglianza installato sul nostro territorio -spiega ilRoberto Di Stefano-. Le forze dell'ordine, infatti, dopo aver visionato le immagini fornite dai nostri impianti di videosorveglianza installati lungo il ...

Leggi Anche, donna ottantenne violentata: indagini in corso Leggi Anche, abusa e rapina un'anziana: arrestato un 29enne maniaco seriale

Non ha una dimora fissa, ha piccoli precedenti alle spalle e vive di espedienti tra Milano e l'hinterland