Milano | 89enne violentata per un’ora | arrestato un uomo

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ha abusato di una donna di 89 anni affetta da gravi problemi cognitivi che era uscita di notte per andare in farmacia: con la scusa di riaccompagnarla a casa, l'ha picchiata eper oltre un'ora. Il fatto, riporta oggi il Corriere della Sera, è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 settembre a Sesto San Giovanni, nel milanese. L'aggressore, un 42enne egiziano, è statooggi. "I carabinieri di Sesto San Giovanni sono riusciti ad arrestare la bestia egiziana grazie al sistema di videosorveglianza installato sul nostro territorio – spiega il sindaco Roberto Di Stefano – Le forze dell'ordine, infatti, dopo aver visionato le immagini fornite dai nostri impianti di videosorveglianza installati lungo il percorso, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a beccare l’orco che, senza l’aiuto delle immagini, sarebbe rimasto un ...

Ha abusato di una donna di 89 anni affetta da gravi problemi cognitivi che era uscita di notte per andare in farmacia: con la scusa di riaccompagnarla a casa, l'ha picchiata e violentata per oltre un'...Leggi Anche, donna ottantenne violentata: indagini in corso Leggi Anche, abusa e rapina un'anziana: arrestato un 29enne maniaco seriale - Si erano incontrati online ...subiti dall'. ...

Milano: 89enne violentata per un'ora, sindaco Sesto S.Giovanni ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Orrore alle porte a Milano: 89enne stuprata, picchiata e derubata ... La Provincia di Varese

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Un cittadino algerino di 38 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, pregiudicati, sono stati arrestati ieri a ...Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Ha abusato di una donna di 89 anni affetta da gravi problemi cognitivi che era uscita di notte per andare in ...